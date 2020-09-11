2020-09-11

الأرصاد : غبار يحد الرؤية على المدينة ونجران حتى الـ8 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الأرصاد تنبه من أمطار نجران

من جهة أخرى نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك).

تفاصيل تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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