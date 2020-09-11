وزير التعليم السعودي: منصة مدرستي اظهرت قصة نجاح لمستقبل الوطن

قدم حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي الامتنان والشكر للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين والأمير ولي العهد على الدعم الغير محدود للتعليم والحرص الدائم على توفير كل ما يلزم لسلامة الطالبات والطلاب وتوفير الأدوات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية خلال ظروف كورونا.

كما أكد وزير التعليم مع مجموعة من وسائل الاعلام علي قيام الوزارة بإدراك استثنائية العام الدراسي الجديد منذ بداية جائحة كورونا لذا عملت على وضع جميع الخيارات والاستراتيجيات والنماذج التشغيلية التي تحاول من خلالها الحفاظ على سلامة الأبناء من الطلاب والطالبات في ظل الامكانيات البشرية والمادية والبنية التحتية التي تتوافر داخل الوزارة.

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العالم كله يواجه تحديات

كما أكد الشيخ علي أن التحديات في الوقت الحالي لا تواجه المملكة فقط ولكنها تواجه العالم أجمع واشار إلى الاجتماع الأخير مع وزراء التعليم في دول مجموعة ال 20 والتحدي الذي كان قائم اتجاه العملية التعليمية والمدعوم بالعديد من التقارير الدولية حول تلك التحديات.

واضاف أنه إلى الأن لا يوجد نموذج تعليمي في العالم في المدارس العامة تم الاتفاق عليه فكل دولة لها نموذجها الخاص الذي يمكن أن يكون بحضور الطلاب أو التعليم الافتراضي أو نموذج يجمع بينهما ولهذا فإن هناك العديد من دول العالم التي واجهت تحديات كثيرة لقراراتها حتى تتمكن من الاستمرار.

منصة مدرستي تسجل أرقام جيدة

كما أوضح الوزير إلى أن منصة مدرستي تسجل أرقام مميزة تدل ان الدولة لديها قصة نجاح متميزة يجب أن يتم توثيقها وتقيمها ودعمها والتعامل مع جميع الخدمات التي توفرها لما يزيد عن 4 مليون طالبة وطالب هم من اجمالي ٨٥% من عدد الطلاب والطالبات الدارسين في المدارس.