شكرا لمتابعة خبر عن درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم في 28 محطة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة درجات الحرارة الصغرى المسجلة في 28 محطة بالمملكة . كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة درجات الحرارة الصغرى المسجلة في 28 محطة بالمملكة . وسجلت أبها أدنى درجات الحرارة بواقع 17.2 درجة مئوية ، تلتها خميس مشيط بـ 19 درجة ، ثم نجران بـ 22 درجة ثم الباحة بـ 23.5 درجة ثم حائل بـ 23.6 درجة . بينما سجل مطار الملك فهد بالدمام 26.1 درجة ، وسجل مطار الملك عبد العزيز بجدة أعلى درجات الحرارة فجر اليوم بـ 31.4 درجة ، فيما جاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق .

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