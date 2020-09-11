شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطنة تخطف الأنظار بتصميمات «العباءات الرياضية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نجحت مواطنة في تحقيق حلمها لإقتحام عالم تصميم الأزياء الذي ركزت فيه على العباءات لتلبية إحتياجات المرأة السعودية وتمكينها من إرتداء العباءة في مختلف المناسبات دون أي عوائق أو تعارض مع الذوق العام .

وشاركت المصممة نورة القحطاني بتصميماتها في برنامج " صنع في عسير " بعباءات رياضية تمكن الفتيات من ممارسة الرياضة مع ارتداء العباءة المريحة والعملية في قالب رياضي وكذلك عباءات للعمل والمناسبات العامة والخاصة ، وفقاً لـ " الوطن ".

وأكدت " القحطاني " أنها تهوى التصميم من صغرها وبدأت بتصميمات لها أثارت إعجاب صديقاتها فقررت عرضها على موقعها الإلكتروني الخاص وتلقت العديد من الطلبات حتى أتيحت لها الفرصة بالمشاركة في " صنع في عسير " ولاقت ترحيب وتفاعل كبير من القائمين عليه والزائرين .

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