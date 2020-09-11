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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» : رياح متوسطة على أجزاء من عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع، اليوم الجمعة 1442/1/23هـ وليلةالسبت، امطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة تضم جازان وتبوك وأجزاء من الجوف والشمالية وتشمل اليمن؛ لافتًا إلى وجود رياح متوسطة على أجزاء من الشرقية والرياض وتبوك والساحل الغربي والشمالية وأجزاء من الربع الخالي.
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