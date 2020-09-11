مصرف الراجحي يعلن عن برنامج تطوير الخريجين في تقنية المعلومات

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يعلن مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين بمجال تقنية المعلومات (IT Development Program) المنتهي بالتوظيف، والذي سيقام في أكاديمية بنك الراجحي بمدينة الرياض لحديثي التخرج من خريجي الجامعات في التخصصات التالية:

– نظم المعلومات

– أمن المعلومات

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

– هندسة الحاسب

– الأمن السيبراني

– علوم الحاسب

– الشبكات

– البرمجة

– تطوير الويب

– علم البيانات

– إدارة البيانات

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات الموضحة أعلاه أو ما يعادلها.

– أن يكون حديث التخرج (لم يمضي على تخرجه أكثر من سنة واحدة).

– أن لا يقل المعدل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

– أن لا يزيد العمر عن 26 سنة لحملة البكالوريوس، ولا يزيد عن 28 سنة لحملة الماجستير.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– مهارات أساسية في استخدام برامج الحاسب الآلي.

– مهارات في التواصل والعمل الجماعي.

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نبذة عن البرنامج:

برنامج تطوير الخريجين في مجال تقنية المعلومات برنامج مصمم لاستقطاب واختيار المتميزين من حديثي التخرج في مرحلة البكالوريوس في برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لمدة (12 شهراً) يقام في أكاديمية بنك الراجحي بالرياض ويشمل مجموعة واسعة من التدريب في الفصول الدراسية والتعلم أثناء العمل والتدريب المخصص والتوجيه والتعلم عبر الانترنت لاكتساب المهارات اللازمة لتأهيل المتدربين ليصبحوا قادة المستقبل في مصرف الراجحي.

نبذة عن المصرف:

مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank) أحدى الشركات المصرفية السعودية الكبرى، تأسس عام 1957م من قبل الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي، ويمتلك حالياً أكبر شبكة فروع في المملكة برأس مال (25) مليار ريال سعودي، ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية والاستثمارية أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/22هـ (الموافق 2020/9/10م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/33akQTO ويستمر حتى الخميس 1442/2/7هـ (الموافق 2020/9/24م).

