غرفة الرياض تعلن عدد 70 وظيفة للرجال والنساء حملة الثانوية فأعلى

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تعلن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) بالتعاون مع مبادرة سابك لتمكين رؤية 2030 (نساند) عن طرح (70) وظيفة متنوعة للرجال والنساء خلال الاسبوع الحالي لحملة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في الشركات السعودية في القطاع الخاص حسب الجهات والمسميات التالية: 1- الوظائف المتاحة للرجال: شركة شار (للرجال): – مهندس كهربائي (لحملة بكالوريوس هندسة كهربائية ويفضل وجود خبرة)

– مهندس ميكانيكي (لحملة بكالوريوس هندسة ميكانيكية ويفضل وجود خبرة)

– مهندس مدني (لحملة بكالوريوس هندسة مدنية ويفضل وجود خبرة)

– محضر قهوة (لحملة الثانوية العامة) شركة التكامل الإنشائي للتجارة (للرجال): – مدير حسابات (بكالوريوس محاسبة مع خبرة 7 سنوات)

– محاسب (بكالوريوس محاسبة مع خبرة 3 سنوات)

– مندوب مبيعات (الثانوية فأعلى مع خبرة)

– مندوب علاقات عامة (الثانوية فأعلى مع خبرة)

– مهندس ميكانيكي (بكالوريوس هندسة ميكانيكية)

– مهندس كهربائي (بكالوريوس هندسة كهربائية)

– فني ميكانيكي (دبلوم ميكانيكا)

– فني كهربائي (دبلوم كهرباء)

– عامل (شهادة معهد فني) 2- الوظائف المتاحة للنساء: عقلانيات للتقنية المحدودة (للنساء): – مهندسة أنظمة جودة (بكالوريوس هندسة تقنية معلومات مع إجادة الإنجليزية ومسجلة في هيئة المهندسين)

– مهندسة (بكالوريوس هندسة تقنية معلومات مع إجادة الإنجليزية ومسجلة في هيئة المهندسين) شركة شار (للنساء): – مهندسة تصميم داخلي (بكالوريوس هندسة)

– مهندسة معمارية (بكالوريوس هندسة) Advertisements شركة التكامل الانشائي للتجارة (للنساء): – محاسبة (بكالوريوس محاسبة)

– أخصائي تسويق (بكالوريوس تسويق) شركة ريمنتيل (للنساء): – أخصائية تسويق (دبلوم فأعلى ويفضل وجود خبرة) مستشفى ادمة (للنساء): – طبيبة عامة (بكالوريوس طب)

– ممرضة (دبلوم فأعلى تمريض) بيت الرياض الجريسي (للنساء): – محاسبة (بكالوريوس محاسبة ويفضل وجود خبرة) شركة الصالحية الطبية (للنساء): – موظفة مبيعات (الثانوية فأعلى ويفضل خبرة في مبيعات المنتجات التجميلية) طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/1/15هـ ولمدة (خمسة أيام) من خلال الدخول على الرابط: http://bit.ly/2P8YKxy ثم الضغط على رابط (تفاصيل) أمام كل شركة، وتعبئة طلب التوظيف من خلال رابط (التسجيل).





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