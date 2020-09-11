مبادرة العطاء الرقمي تعلن 5 دورات في مجال التقنية والتعليم الإلكتروني

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تعلن مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (5) دورات مجانية عن بعد (للرجال والنساء) في مجالات التقنية والتعليم عن بعد، مع شهادات حضور للمشاركين على النحو التالي:

– تعلم أساسيات البرمجة باستخدام Laravel

موعد الدورة: تقام الدورة اليوم الخميس 1442/1/22هـ (الموافق 2020/9/10م) الساعة 4:00 عصراً.

– الأسرة والتعليم عن بعد

موعد الدورة: تقام الدورة اليوم الخميس 1442/1/22هـ (الموافق 2020/9/10م) الساعة 7:00 مساءاً.

– مستقبل التحول نحو التعليم الإلكتروني

موعد الدورة: تقام الدورة الإثنين القادم 1442/1/26هـ (الموافق 2020/9/14م) الساعة 9:00 مساءاً.

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– أمن المعلومات في برامج التواصل الاجتماعي وتجربة المستخدم

موعد الدورة: تقام الدورة الأربعاء القادم 1442/1/28هـ (الموافق 2020/9/16م) الساعة 8:00 مساءاً.

– الطباعة ثلاثية الأبعاد والثورة الصناعية الرابعة

موعد الدورة: تقام الدورة الخميس القادم 1442/1/29هـ (الموافق 2020/9/17م) الساعة 4:00 عصراً.

ملاحظات:

– جميع الدورات عن بعد (مجاناً للرجال والنساء)

– يوجد شهادات حضور مجانية.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: https://bit.ly/3ahfVUy

