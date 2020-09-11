الأحوال المدنية تُوضِّح فارقًا بين خدمتي «إضافة المولود» و«حجز المواعيد»

حددت أيقونة خاصة للإضافة
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الفوارق بين خدمتي «إضافة المولود» و«حجز المواعيد».
وقالت الوكالة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»: إن إضافة المولود عبر منصة أبشر لها أيقونة خاصة تختلف عن خدمة حجز المواعيد، وفي حالة الرغبة بحجز موعد ومراجعة المكتب، فيكون ذلك حسب المواعيد المتوفرة.
جاء ذلك ردًّا من «الأحوال المدنية» على تساؤل مفاده: «رزقت بمولود وتم تسجيله في أبشر، وأريد استلام شهادة الميلاد وسجل الأسرة بعد الإضافة للمولود، فهل يمكنني استلامها من الفرع؟ لا أريدها عن طريق البريد. وهل يلزم حجز موعد؟».
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