إضافة التابع المتزوج لـ«رب الأسرة» يدفع «حساب المواطن» للتعليق

حالة لإرفاق مستند إثبات استقلالية المسكن..
حدد برنامج حساب المواطن موقف إضافة التابع المتزوج إلى حساب رب الأسرة (الأب، الأم الأرملة)، موضحًا أنه «لا يمكن إضافته»؛ جاء ذلك ردًا على استفسار مواطنة عن إمكانية ابنة متزوجة كتابعة لوالدتها الأرملة.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين»، التابع للبرنامج عبر حسابه بـ«تويتر» أنه «في حال كانت الحالة الاجتماعية للتابع، متزوجا، لا يمكن إضافته كتابع لرب الأسرة، وفي حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستند لإثبات استقلالية المسكن».
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