«المرور السعودي» يعلق على إمكانية تقسيط قيمة المخالفات

حسم المرور السعودي ملف تسديد قيمة المخالفات بالتقسيط، موضحًا (في سياق رده على استفسار مستفيد عبر حسابه بموقع تويتر) أنه لا يمكن تقسيط عملية سداد إجمالي المخالفات المرورية، لكن يمكن في حال تعدد المخالفات سداد قيمة كل مخالفة على حدة.

وأوضح المرور في سياق آخر، أنه في حال عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

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