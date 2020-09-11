الحصيني يحذر من السباحة والنوم بأماكن مكشوفة بالتزامن مع دخول موسم الصفري

حذّر الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، من السباحة والنوم في أماكن مكشوفة، لأضرار ذلك على الجسم.

وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: إننا نعيش في موسم الصفري؛ فممارسة السباحة بالأماكن المكشوفة والنوم تحت أديم السماء، في مكان مكشوف وفي الليل مضرة للجسم، خاصة لمن لديه حساسية، والسبب في ذلك يرجع إلى نزول الهواء الذي يميل للبرودة على جسم النائم، ما قد يؤذيه؛ ذلك لأن الأجسام لم تعتد على ذلك.

يذكر أن موسم الصفري، سمي بتلك التسمية، نظرًا لاصفرار الأجساد بسبب الأمراض الموسمية المعروف بها، والتي تصيب الإنسان جراء التغيرات الجوية مثل الحساسية والزكام.