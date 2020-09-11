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سقوط شخص من مرتفع جبلي في سراة عبيدة والدفاع المدني يتدخل

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المصاب تعرض لكسور

أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب عبدالعزيز بن عمر آل جلبان، أن مدني سراة عبيدة تلقى بلاغاً يفيد بوجود حالة سقوط لشخص من مرتفع في وادي كَرار وعدم مقدرته على الحركة.

وتحركت على الفور الفرق المختصة لموقع الحادث، حيث تم التمركز والنزول سيراً على الأقدام مصطحبين المعدات اللازمة لمسافة كيلومتر، وعند الوصول جرى التعامل مع مصاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان قد تعرض لبعض الرضوض والكسور نتيجة سقوطه من مرتفع صخري.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى ضرورة توخي الحذر متمنياً السلامة الدائمة للجميع.

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