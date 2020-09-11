«كراني» يحذر من أمطار وسيول بالقطاع الغربي

توقّع حزامًا سحابيًا رعديًا بمناطق عدة..
وجه خبير الأرصاد، حسن كراني، نصيحة بالحيطة والحذر من غزارة الأمطار والسيول، خاصة على القطاع الغربي بالمملكة.
وتوقع كراني، عبر حسابه بموقع تويتر، حزامًا سحابيًا رعديًا وممطرًا، على منطقة جازان، وشمالًا حتى أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار خبير الأرصاد، حسن كراني، إلى تحول محور الحزام السحابي الرعدي الممطر للداخلية وحتى منتصف الشمال.
وأضاف كراني أن هناك مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل في الضغط، تساعد في حالة عدم الاستقرار.
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