

نجران 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوديعة غداً، كلمة بعنوان "أهمية لزوم الجماعة"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في "تويتر"، وذلك بعد صلاة المغرب.

وتأتي الكلمة ضمن برنامج "لُحمة وطن 3" الذي ينظمه الفرع لتعزيز اللحمة الوطنية لدى أفراد المجتمع.

//انتهى//

10:49ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أهمية لزوم الجماعة" كلمة ينظمها فرع الشؤون الإسلامية بنجران غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.