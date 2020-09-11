السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُغلق 7 مُنشآت تجارية نسائية مُخالفة



مكة المكرمة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في الرقابة النسائية مُنشآت تجارية تدار بأيدٍ نسائية بمكة المكرمة؛ لمُخالفة الاشتراطات والأنظمة البلدية، حيث خصصت أمانة العاصمة المقدسة كوادر نسائية مؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على المُنشآت التجارية النسائية.

وقامت الفِرَق الرقابية النسائية بإغلاق 4 مُنشآت تجارية ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية و 3 مُنشآت ضمن نطاق بلدية العتيبية الفرعية، لمُخالفة الإشتراطات البلدية.

وأكَّدت الأمانة تكثيف أعمال الرقابية على الأسواق النسائية و محلات التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة ، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المُخالفة وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

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09:16ت م

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