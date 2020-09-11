السعودية اليوم / بلدية الشرائع تُغلق 18 مُنشأة غذائية مُخالفة



مكة المكرمة 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

نفذَّت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات تفتيشية رقابية على المُنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، والتأكد من جودة الغذاء.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الجولات التفتيشية أسفرت عن مصادرة 143 كيلوجراماً من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، إضافةً إلى مصادرة عدد من أواني الطبخ، مشيراً إلى إغلاق 18 مُنشأة غذائية مُخالفة للأنظمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّد "العصيمي" حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لأي مُخالفات تُهدد سلامة المستهلكين، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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