السعودية اليوم / "شرح تهذيب تخريج الفروع على الأصول" دورة علمية بالمنطقة الشرقية



الخبر 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، الخميس المقبل دورة علمية في "شرح تهذيب تخريج الفروع على الأصول"، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك عبر البث المباشر على قناة "هداية" في اليوتيوب الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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08:39ت م

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