مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انفجار بولاية خوست شرقي أفغانستان المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/9/11 08:30 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/9/11 08:30 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت مصادر أمنية في أفغانستان، الجمعة، مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انفجار بولاية خوست شرقي البلاد. وقال مسؤولون محليون إن الحادث وقع بعد انفجار قنبلة خلال حفل زفاف في ولاية خوست الأفغانية. وأضافوا أن الحادث "وقع عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة بقرية كبيرة في منطقة كانديو الوسطى التابعة لولاية خوست". والشهر الماضي، قتل 4 مسلحين من حركة طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في إقليم غزني جنوب شرقي البلاد.

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