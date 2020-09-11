صورك نادرة للملك سعود وهو يتفقد أعمال توسعة الحرم المكي بملابس الإحرام

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشفت صورة تاريخية عن الملك سعود - رحمه الله - خلال تفقده أعمال التوسعة في المسجد الحرام. كشفت صورة تاريخية عن الملك سعود - رحمه الله - خلال تفقده أعمال التوسعة في المسجد الحرام. وظهر الملك سعود مرتدياً ملابس الإحرام؛ حيث كان - رحمه الله - يتجول في الحرم المكي لتفقد أعمال التوسعة الأولى.

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