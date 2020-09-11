وزير الشؤون البلدية يُعدِّد فوائد نقل إشراف «هيئة المهندسين» إلى الوزارة

توجَّه وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد الحقيل، بالشكر إلى القيادة على نقل إشراف الهيئة السعودية للمهندسين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال «الحقيل»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أتوجه بالشكر والإمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على موافقة مجلس الوزراء بنقل إشراف الهيئة السعودية للمهندسين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليُسهم القرار -بحول الله- في استمرار تطوير البنية التحتية، وجودة الأعمال في عدد من القطاعات.

وعدَّد الوزير فوائد القرار، حيث يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، وتحقيق الأهداف الأساسية لإنشاء الهيئة، وتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، فضلاً عن دعم سياسات النهوض بالمهن الهندسية بوضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، وتوحيد قواعد وامتحانات الحصول على الدرجات المهنية.

ويحقق القرار، تنظيمات تطويرية لتفعيل أدوار الهيئة، بالنهوض بالجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية، وتنمية وتطوير مهنة الهندسة وتنسيق ساساتها وتنظيم الهيئة بالحوكمة السليمة والمسؤولية المهنية وتسهيل أدوار ومهمات مسائل الترخيص والإشراف والرقابة وتفعيل أدوار الهيئة بما يعود بالنفع على أصحاب المهنة والمجتمع.