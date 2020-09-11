المرور يضبط قائدي مركبتين نشرا مخالفاتهما في الطائف

أحالهما للهيئة المرورية

ضبط مرور محافظة الطائف، قائدي مركبتين نشرا مخالفاتهما، وقرر إحالتهما إلى الهيئة المرورية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهما. وقال «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن مرور محافظة الطائف ضبط قائديّ المركبتين «الكابرس، والهوندا» بعد نشرهما مقاطع سناب شات أثناء ارتكابهما مخالفات مرورية "السرعة، وعدم وجود لوحات، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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