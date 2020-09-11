قرارات G20 Saudi Arabia قمة العشرين بالمملكة لتحسين فرص العمل والتحول الرقمي الغير مسبوق

قمة العشرين في المملكة العربية السعودية ـ G20 Saudi Arabia الحالية، التي انعقدت باليومين الماضيين، بغرض تحسين وتطوير جودة فرص العمل بالمملكة، المقدمة للمرأة، والتزمت مجموعة العشرين بتقديم الكثير للمرأة ضمن إطار تزويد فرص عملها عن طريق تعزيز وصولها للتعليم والتدريب، وأنها ستعمل على تقليل الفجوة الناشئة ضمن تحديد الأجور بين الجنسين لكلاً من الرجال والنساء.

التزمت G20 Saudi Arabia قمة العشرين بمساعدة الشباب والمرأة على الأخص بداخل سوق العمل

تعمل القمة المنعقدة بالمملكة، على تقديم مساعدات للشباب وللمرأة لتعزيز أماكنهم بسوق العمل ولزيادة ازدهار كلاً من المرأة والشباب.

فما هي قمة العشرين؟؛ تُعد شكل من أشكال المنتديات فهي منتـدى عالمـي، يعمل على جمـع حكام ورؤسـاء وممثليـن عن القـارات من أجل العمـل بصورة جماعـية فيما بينهم ومن أجل اقتـراح قرارات فعالة لمعالجــة الأزمات التي يمر بها العالم حاليًا،

وعلى الجهة المقابلة؛ جاءت أولويات القمة العشرينية الحالية القصوى؛ القضاء ومكافحة الكورونا عالميًا

والتخلص من تبعاتها وآثارها بالنواحي:

الصحية والاجتماعية والاقتصادية

مع تركيز المجهودات ضمن إطار مجموعة العشرين للعام الحالي 2020م

على محاور عدة أبرزها:

العمل ضمن التعاون الدولي المشترك

حتى يتم التوصل لعلاج وللقاح للكورونا يتوفر للجميع بأقرب وقت ممكن

وأن يتم تحقيق العدالة والشمولية بإتاحة اللقاح للجميع ومراعات احتياجات كل الدول النامية أو الأكثر فقرًا

مقترحات لحلول فعّالة تحدث أثر إيجابي على مشاكل العالم ضمن قمة G20 Saudi Arabia

تقدم القمة بعد المباحثات حلــول فعّالــة لها أثــر إيجابــي علــى مشكلات عالــمية، ضمن مجالات متعددة منها التعليمية والاقتصادية وسوق العمل.

من الجدير بالذكر أن المنتدى السابق كان له دورًا إيجابيًا بمجال الاقتصاد العالميي، حيث أوجد صلاحيات تعـزز النمـو والتطوير لتصيغ طرق التعاون الدولي؛

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سواء على الناحية الديموغرافيــة أو الناحية البيئية والنواحي الاقتصاديـة

يحدث هذا في ظل التحديات التي يواجهها العالم حاليًا في شتى المجالات، وفي ظل التغيرات المتسارعة والثورة التكنولوجية المتفجرة بالعصر الأخير،

الترابط العالمي والتعاون الدولي ضروري لمواجهة تحديات العصر

يرتفع احتياج العالـم للتعاون الدولــي، حتى يستطيع مواجهة تحديات العصر وأزمات العالم الحالية، لذلك بحث المنتدى ضــرورة مواجهة التحديات، وانطلاقًا من هذه الضرورة عملت الســعودية على تعزيز فاعليــة العمــل المتعاون متعددة الأطراف حتى يتم التوصل لتوافــق يعود بالنفع المتبادل.

ويعود على الجميع بالتصــدي القوي باصرار لتحديــات العصر ومن ثم صنــع فــرص للبشــرية.

مسؤوليات قمة العشرين G20 Saudi Arabia

باتت مسؤولية مجموعـة العشـرين هي رفع فرص التعاون وتطويـره للوصول لآفـاق جديـدة

وعلى الجميع استثمار هذه الفرص لتمكيــنالدول للتوجه لمســتقبل أفضــل

والعمل على تشريع سياســات اقتصاديــة مســتدامة

تعمل على حمايــة الكوكــب الذي أوشك على الانهيار

والمضي قدمًــا للاســتفادة مــن الابتكارات الراهنة التكنولوجية

للوصول لآفــاق جديــدة متطورة

فتم عليه تنســيق العمــل الجماعي التعاوني بالعــام الحالي 2020م

ليغتنم الجميع فــرص بمدخل القــرن الحــادي والعشــرين

سوق العمل في قمة العشرين

مجموعة العشرين من ناحية سوق العمل ترتقي بدورها المساند والداعم للعمال؛ بدول العشرين وبالعالم، حيث أصرت على أن مصلحة العمال هي المحور الرئيسي لجميع سياسات الدول ولكل مقترحاتها ضمن العمل بالعام الحالي تحت رئاسة المملكة السعودية.

كانت هذه مجمل التقارير الصادرة عن القمة الحالية تحت الرئاسة السعودية، حول تحسين الأوضاع العالمية بشتى المجالات، منطلقة من مبدأ التعاون لجميع الأطراف.