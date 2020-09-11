شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: حزام سحابي رعدي وممطر على جازان وشمالا حتى مكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الجمعة، عن وجود حزام سحابي رعدي وممطر على منطقة جازان وشمالا حتى أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح حسن كراني، أنه بعد ذلك يتحول محوره للداخلية وشمالا حتى منتصف الشمال مع مؤشرات لفصل الخريف ظهرت بوضوح شرق المتوسط كمنطقة تخلخل في الضغط تساعد في حالة عدم الاستقرار.

وفي السياق نفسه، طالب خبير الأرصاد الجوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر من غزارة الأمطار والسيول خاصة على القطاع الغربي.