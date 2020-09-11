شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: منصة «مدرستي» تظهر قصة نجاح جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الجمعة، أن الأرقام التي تسجلها منصة مدرستي تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها.

وأوضح حمد آل الشيخ، إن أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة يمثلون 85% من إجمالي عدد الدارسين في المدارس الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، لافتًا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي.

Advertisements

وشدد على أهمية تعاون ومشاركة الأسرة وأولياء الأمور في دعم الرحلة التعليمية لأبنائهم، وتعزيز علاقة المنزل بالمدرسة بعد أن انتقل كثير من مهام المدرسة في التعليم عن بُعد إلى المنزل، مشيداً بجهود المعلمين والمعلمات وتفاعلهم مع طلابهم.

وقال وزير التعليم، أن الجائحة فرصة لتغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ لذا مهم أن يتشارك الجميع في مسؤولية تضامنية لتحقيق ذلك التغيير نحو مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، وتحقيق التوجه الإستراتيجي للوزارة في جعل منصة مدرستي منصة تعليمية دائمة وليست مؤقتة.

وأكد على عزم الوزارة إجراء دراسات مسحية للطلاب والطالبات لمعرفة سلوكياتهم في الدخول للمنصة، والتفاعل معها، والاستفادة من خدماتها، إلى جانب التعرف على التحديات التي قد تواجه البعض، وخصوصاً في الأماكن النائية.