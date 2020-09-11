أخبار السعودية اليوم.. قرار جديد من وزارة الموارد البشرية لتنظيم «زي» العاملين بالمنشآت.. وانتخاب المملكة عضوًا في لجنة باليونسكو

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 10 سبتمبر 2020م، ومنها: أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر سبتمبر.. والتطبيق من الجمعة، و للمرة الأولى.. انتخاب المملكة عضوًا في لجنة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والجمارك السعودية تحدد 3 حالات تعتبرها جريمة تهريب.

أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر سبتمبر.. والتطبيق من الجمعة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، مساء اليوم الخميس، أسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر، وذلك على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من غدٍ الجمعة 11 سبتمبر 2020.

«المرور» يحدد قيمة مخالفة التباطؤ أثناء السير

حددت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة قيمة الغرامة المالية لمخالفة التباطؤ أثناء السير.

قرار جديد من وزارة الموارد البشرية لتنظيم «زي» العاملين بالمنشآت

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة (38) الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل.

أبشر تحدد 3 شروط لخدمة مبايعة المركبة للمقيمين

حددت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط خدمة مبايعة المركبات للمقيمين إلكترونيا.

حرس الحدود يحبط تهريب 229 كيلوجرامًا من الحشيش ويقبض على 8 متهمين

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية أحبطت محاولة تهريب 229 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيّن و6 أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية، وجارِ استكمال الإجراءات النظامية للواقعة.

الجمارك السعودية تحدد 3 حالات تعتبرها جريمة تهريب

حددت الجمارك السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 3 حالات تعد قانونيا كجريمة تهريب.

شرطة الرياض تطيح بمواطن امتهن تزوير الوثائق الرسمية

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أطاحت شرطة الرياض، بمطلوب في قضايا جنائية امتهن تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها.

للمرة الأولى.. انتخاب المملكة عضوًا في لجنة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو

انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، المملكة العربية السعودية لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي.

«البيئة» تدعو المنشآت البيطرية إلى الاستثمار في خدمة ترقيم الإبل إلكترونيًّا

دَعتْ وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنشآت البيطرية الراغبة في تقديم خدمة ترقيم الإبل إلكترونيًّا في المملكة، إلى تقديم طلبات تأهيلها للعمل كمزود معتمد للخدمة، عبر الاتصال بالرقم المجاني المخصص للمشروع 8001240025.

الراجحي: المملكة تعمل مع مجموعة العشرين لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل

أكد المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن المملكة تعمل مع دول مجموعة العشرين؛ لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل؛ جراء أزمة جائحة كورونا المستجد.

«الصحة» تجدد الدعوة للاستفادة بخدمات تطبيق «موعد»

دعت وزارة الصحة إلى الاستفادة من خدمات تطبيق «موعد»، وهي خدمة إلكترونية توفرها الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية؛ حيث تسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.

«ديوان المحاسبة» يعلن موعد التسجيل في المرحلة الرابعة لتدريب منسوبي الأجهزة الحكومية

أعلن الديوان العام للمحاسبة، اليوم الخميس، بدء التسجيل في البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) الموجه لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة.

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