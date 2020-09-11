أبشر تحدد 3 شروط لخدمة مبايعة المركبة للمقيمين

حددت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط خدمة مبايعة المركبات للمقيمين إلكترونيا.

ومن ضمن شروط خدمة مبايعة المركبات للمقيمين، عدم امتلاك أكثر من مركبتين، ووجود 8 مقاعد للمركبة أو أقل، وأن يكون البيع للمركبات الخصوصي فقط.

وكان المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أوضخ أن إتمام خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات، ثم اختر خيار مبايعة المركبات ومن ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.

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