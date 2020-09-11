منها عدم امتلاك أكثر من مركبتين
حددت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط خدمة مبايعة المركبات للمقيمين إلكترونيا.
ومن ضمن شروط خدمة مبايعة المركبات للمقيمين، عدم امتلاك أكثر من مركبتين، ووجود 8 مقاعد للمركبة أو أقل، وأن يكون البيع للمركبات الخصوصي فقط.
وكان المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أوضخ أن إتمام خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات، ثم اختر خيار مبايعة المركبات ومن ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.
اقرأ أيضا:
المرور يوضح آلية مبايعة المركبات بدون الفحص الدوري عبر أبشر
كانت هذه تفاصيل خبر أبشر تحدد 3 شروط لخدمة مبايعة المركبة للمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.