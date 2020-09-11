السعودية اليوم / تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 22 محرم 1442هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغ 7222 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 حالة.

// انتهى //

03:22ت م

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نواكشوط 22 محرم 1442هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغ 7222 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 حالة.// انتهى //03:22ت م0286

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