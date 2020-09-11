السعودية اليوم/ انفجار في مستودعات للذخائر تابعة للجيش الأردني



عمّان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

قال الجيش الأردني، أن انفجاراً وقع فجر اليوم في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء شمالي العاصمة عمان، دون وقوع اصابات حتى اللحظة.

وأكد الجيش في بيان صحفي، أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

من جهته قال وزير الإعلام الأردني امجد العضايلة إن انفجارا وقع في بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للجيش الأردني يقع شرق مدينة الزرقاء .

واضاف الوزير الأردني أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، قائلا : وفقا للجيش الأردني فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار.

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