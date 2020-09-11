السعودية اليوم / إصابة 100 جندي من قوات السنغال العائدين من غامبيا بفيروس كورونا



دكار 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

أعلن في السنغال عن إصابة نحو 100 جندي من العناصر التي كانت مشاركة بقوة في مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ""الإيكواس" في غامبيا، بفيروس

وأفاد مسؤول بإدارة العلاقات العامة في الجيش السنغالي، أنه تم اكتشاف إصابة الجنود اثر إجراء فحوصات لأكثر من 600 جندي، وذلك لدى عودتهم إلى البلاد.

وتشير آخر الإحصائيات الرسمية المعلنة من طرف وزارة الصحة السنغالية، إلى تسجيل 14150 إصابة مؤكدة بكورونا منذ شهر مارس الماضي، و293 حالة وفاة.

// انتهى //

02:16ت م

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دكار 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعلن في السنغال عن إصابة نحو 100 جندي من العناصر التي كانت مشاركة بقوة في مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ""الإيكواس" في غامبيا، بفيروس كورونا المستجد.وأفاد مسؤول بإدارة العلاقات العامة في الجيش السنغالي، أنه تم اكتشاف إصابة الجنود اثر إجراء فحوصات لأكثر من 600 جندي، وذلك لدى عودتهم إلى البلاد.وتشير آخر الإحصائيات الرسمية المعلنة من طرف وزارة الصحة السنغالية، إلى تسجيل 14150 إصابة مؤكدة بكورونا منذ شهر مارس الماضي، و293 حالة وفاة.// انتهى //02:16ت م0283

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