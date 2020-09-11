السعودية اليوم / القسم النسائي ببلدية رفحاء يكثف جولاته على المشاغل والمنشآت النسائية



رفحاء 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

كثف القسم النسائي ببلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية لمتابعة مختلف الأنشطة النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية.

وأوضح القسم أن الجولات شملت الصواليين النسائية والمشاغل،ومنشآت بيع أدوات التجميل والمنشآت النسائية المختلفة.

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23:46ت م

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