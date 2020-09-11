شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الطرق الشريانية بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

بعد الانتهاء من كافة الأعمال التطويرية، افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، موضحة أن خطة الأعمال شملت صيانة طبقات الإسفلت، والأرصفة، والجزيرة الوسطية، بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين.

جسور وأنفاق

من ناحيته، بين وكيل أمين أمانه المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، أن العمل جار على تأهيل طرق رئيسية وشريانية في حاضرة الدمام، منوها بأن المشاريع الجديدة في الدمام مستمرة، وهناك عدد من المحاور التي تعمل عليها الأمانة سواء كانت جسورا أو أنفاقا، والتي افتتحت كلها.

وتيرة سريعة

وأضاف م. الملا أن الأمانة تعمل حاليا على كوبري مع تقاطع «18»، وأن المشروع يسير وفق جدول العمل المعد، متابعا أنه بالنسبة للطرق الرئيسية أو الشريانية، يتم حاليا العمل على تأهيلها بالكامل.

وأشار إلى أنه تم خلال فترة منع التجول، الانتهاء من مشروع طريق الملك فهد، والذي يعتبر الشريان الرئيسي بالدمام، والذي يمتد من مطار الملك فهد، وتم العمل فيه بوتيرة سريعة، وكان مبرمجا له أكثر من 6 إلى 8 شهور، وانتهى في شهر ونصف الشهر فقط.

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شرايين رئيسية

وأكد م. الملا أن أمانة المنطقة الشرقية تسير في مسارين لتنفيذ المشاريع، هما المشاريع الجديدة، ومسار الصيانة للمشاريع القائمة، وجاء مشروع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، الذي يعتبر من المشاريع الحيوية، ويعتبر شريانا رئيسيا لمدينة الدمام، وكان فيه بعض الملاحظات سابقا، من وجود هبوطات ومطبات.

وأكمل: «الأمانة أخذت على عاتقها قرارا، ولو أنه صعب في تلك الفترة، خاصة أنه يعتبر محورا رئيسيا في الدمام، وعملت الأمانة على إعادة تأهيله بالكامل، وهذا المحور تابع لأعمال التأهيل والصيانة والتي تعمل عليها الأمانة بصورة دورية وتم تنفيذه قبل الوقت المحدد».

حدائق ومحاور

وأما بالنسبة لمشاريع التطوير والمشاريع الجديدة، قال م. الملا: «المشاريع مستمرة، وتسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وإذا كنا نتحدث عن مشاريع البنى التحتية، فهناك مشاريع طرق، ومشاريع تصريف مياه أمطار يتم العمل عليها حاليا في عدد من الأحياء، ومنها ضاحية الملك فهد، إلى جانب مشاريع تطويرية للحدائق والأنسنة، ومشاريع للمحاور والمجاورات، وكلها تعمل وفق جداول عمل، وسابقة لأوقاتها».