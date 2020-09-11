شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مخالفات في «الصيدليات البيطرية» بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة قرية العليا م.عقاب المحلسي، أنه تم ضبط وتحرير 4 مخالفات خلال الحملة، منها عدم اكتمال بطاقة بيانات المنتج، مشيرًا إلى وجود أكثر من 12 صيدلية بيطرية، و6 محلات زراعية، و4 مستودعات زراعية، يشرف عليها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة قرية العليا.
من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود التي يبذلها الفرع في مراقبة ومتابعة الصيدليات البيطرية والمحلات والمستودعات الزراعية المنتشرة بالمنطقة طوال العام، وتستهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالشروط الوزارية لمزاولة هذا النشاط.
ولفت إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة على كل من يخالف أنظمة وشروط وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل، موضحًا أن هذا القطاع في تزايد، نظرًا لأهميته في تقديم الخدمات للمواطنين.
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