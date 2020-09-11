شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم العقد الإلكتروني للزواج بجميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الوزارة أن الخدمة توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية. وأوضحت أن المستفيدين يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، مع تعبئة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة ezawaj.sa، ثم يُحددُ موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي.
وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات العقد من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة. وأبانت «العدل»، أن منصة زواج تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة النتائج، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، لتصبح كل هذه الخطوات إلكترونية بالكامل، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الآن مع الخدمة الجديدة، الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيًا. وأكملت الوزارة تكاملها الرقمي مع الصحة، والأحوال المدنية ، ومركز المعلومات الوطني، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر».
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