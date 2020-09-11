شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جهات ترصد فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء والان نبدء بالتفاصيل

تناولت محاضرة «التسمم الغذائي والقواعد الآمنة لسلامة الغذاء»، عدة محاور، شملت التسمم الغذائي، والفاشيات الغذائية، والمستهلك والوعي الصحي، وإحصائيات وأرقام التسمم الغذائي، والأضرار الصحية والاقتصادية للأمراض المنقولة، والتخطيط الإستراتيجي لتعزيز مكافحة الأمراض، والقواعد الآمنة لسلامة وتداول الغذاء.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية الهنوف العامر أن هذه المحاضرة، التي أقامتها جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، استهدفت الرقي بالعمل الرقابي، وتطوير الممارسات الفنية والتشغيلية للمختصين في مجال صحة البيئة بالرقابة الصحية على المنشآت الغذائية.

وذكر ملقي المحاضرة أخصائي حماية البيئة بأمانة جدة نواف الجهني، أن هناك حاجة ملحّة لتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الغذائية على المستوى العالمي، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي لحماية أفراد المجتمع من الآثار السلبية، ورفع صحتهم من الممارسات غير الصحية في إعداد وتحضير ونقل وتخزين الغذاء بصورة سيئة. وأوضح أن الحكومات تسعى لتطبيق وتطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بجودة وسلامة الغذاء، لتدخل ضمن نطاق منظمة التجارة العالمية التي تفرض التزامات على الدول المصدرة والمستوردة، وتقوية الأجهزة الرقابية الوطنية، والتطوير والتحسين المستمر للرقابة الغذائية لدعم السياحة، وتحديث القوانين والتشريعات في الرقابة الغذائية. وبيّن أن مصادر تسمم الغذاء هي: العاملون، الماء والهواء، التربة، البيئة المحيطة، الأدوات المستخدمة، النفايات، الغذاء، والحشرات والقوارض، مؤكدًا أن بعض المستهلكين لا يملكون الوعي الصحي، مما يتسبب بالضرر على الزوجة والأبناء، موضحًا أن هناك مَن يرى الأخطاء ولا يبلغ الجهات الرقابية الصحية. وأضاف إن من التحديات التي تواجه وزارة الصحة والجهات الرقابية، هي فاشيات الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، وأنه يتم الإبلاغ عنها من المستشفيات الحكومية والخاصة لمنسقي السلامة الغذائية، موضحًا أن تقصي الفاشيات في المصادر العامة هو مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية.

وأشار إلى أن من عناصر التخطيط الإستراتيجية لمكافحة الأمراض المنقولة من الأغذية، وتصميم البنية الأساسية لأجهزة الرقابة، وتطوير أنظمة رصد الأمراض المنقولة، ووضع التشريعات لكل نشاط صحي أو غذائي، وتطوير القوى البشرية في مجال الرقابة الصحية، وإنشاء وتطوير مختبرات الأغذية والمياه، وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة بسلامة الغذاء، والمشاركة الإجبارية للجهات الرقابية في المؤتمرات والمنظمات الدولية.