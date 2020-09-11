شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم زي العاملين بالمنشآت.. وعقوبات للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م.أحمد الراجحي، قراراً وزارياً، يلزم كل منشأة بوضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً.

ويقضي القرار بتعديل الفقرة الأولى من المادة «38» الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلى الآتي: يجب على كل منشأة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً، وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمّن مظهرا مهنيا لائقا ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل، وأن تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفته.

واشترط القرار على أن تقوم المنشأة بالإعلان عن تلك الاشتراطات على حدة في مكان ظاهر بالمنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، وإقرارهم بالعلم بها، وستطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تسعى من خلال تلك القرارات إلى تحسين سوق العمل السعودي، وتطوير بيئته، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين، مبينة أنها تراجع وتحدّث جدول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.