شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع لتطوير البيئة التدريبية بـ«تقنية القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم، على أبرز الاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها الكلية التقنية بالقطيف؛ لبداية التدريب، إضافةً إلى التدابير الوقائية والاحترازية في ظل استمرار جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وتفقد السلوم، برفقة نائبه بدر الشعيبي، عددًا من المشاريع التي تنفذها الكلية، ضمن خططها للعام التدريبي الجاري، الهادفة لتطوير البيئة التدريبية. وعقدت الكلية برئاسة العميد م. أحمد الغامدي، مجلس الإدارة الأول للعام التدريبي الجديد، بحضور جميع أعضاء المجلس، وشكر الغامدي الجميع لحصول الكلية على جائزة المركز الثاني في التدريب عن بُعد على مستوى الكليات التقنية للبنين في المملكة أثناء جائحة كورونا. وتناول الاجتماع تقييم العمل والتدريب في العام الماضي، والوقوف على جاهزية الكلية للتدريب في العام الجاري، وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه العملية التدريبية، والاستفادة من الإمكانيات والدعم المتميز الذي وفرته المؤسسة لأتمتة التدريب الإلكتروني في ظل استمرار جائحة «كورونا». وناقش المجلس وضع الخطة الإستراتيجية للكلية للعام الجاري، وتقييم نسبة الإنجاز للعام الماضي، وكذلك الاحتياجات الخاصة بالأقسام التدريبية والإدارية والفنية، والمشاريع المقترحة، وكرم الغامدي 6 مدربين متميزين من مختلف التخصصات.