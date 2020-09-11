شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بحدائق ومتنزهات الخبر والان نبدء بالتفاصيل

كثفت إدارة النظافة، التابعة لبلدية الخبر، أعمال النظافة في الحدائق العامة والمتنزهات، مع بداية إجازة نهاية الأسبوع، حرصا على راحة وسلامة الزوار والمتنزهين.

وانتهت الفرق الميدانية التابعة للإدارة، من مسح وتنظيف 15 قطعة أرض فضاء بحي التحلية، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وعملت إدارة الحدائق والتجميل، على صيانة كراسي الجلوس، والمسطحات الخضراء في الكورنيش والواجهة البحرية، سعيا لراحة المتنزهين.

فيما ألزم فرع بلدية جنوب الخبر 75 مبنى تحت الإنشاء في العزيزية، بالتقيد باشتراطات السلامة والنظافة، وذلك خلال 140 جولة رقابية، نفذها الفرع، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري.