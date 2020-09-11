شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بحدائق ومتنزهات الخبر والان نبدء بالتفاصيل
وانتهت الفرق الميدانية التابعة للإدارة، من مسح وتنظيف 15 قطعة أرض فضاء بحي التحلية، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.
وعملت إدارة الحدائق والتجميل، على صيانة كراسي الجلوس، والمسطحات الخضراء في الكورنيش والواجهة البحرية، سعيا لراحة المتنزهين.
فيما ألزم فرع بلدية جنوب الخبر 75 مبنى تحت الإنشاء في العزيزية، بالتقيد باشتراطات السلامة والنظافة، وذلك خلال 140 جولة رقابية، نفذها الفرع، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري.
كانت هذه تفاصيل خبر تكثيف أعمال النظافة بحدائق ومتنزهات الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.