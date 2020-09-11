شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات تنشر ثقافة «الذوق العام».. وانتخاب المجلس الجديد والان نبدء بالتفاصيل

استعرضت الجمعية السعودية للذوق العام، في اجتماعها الرابع للجمعية العمومية، بحضور عدد من كبار الشخصيات، أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية 2019م، ومراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية 2019م واعتمادها، وبعد ذلك إبراء ذمة المجلس، لانتخاب المجلس الجديد.

وأكد رئيس المجلس المنتخب م. محمد الدبل، أن المجلس الجديد يضم نخبة شبابية، ويرى فيهم التفاهم لتحقيق رؤية الجمعية والاستفادة من الشراكات التي تم عملها في المجلس المنتهي، مؤكدًا أن هناك شراكات بحاجة إلى تفعيل، وأن هناك شراكات واعدة.

وأوضح أن جميع الشراكات تصب في جميع مسارات رسالة الجميعة، سواء في التعليم، النشء، حفظ الممتلكات، رفع الذوقيات، في التعامل مع الآخرين، المساجد، وأن المجلس يسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة، لأن يكون الأثر جليًا في إبراز ودعم جهود الجمعية؛ لتحقيق التكامل مع الجهات الأخرى، من خلال برامج مشتركة لنشر ثقافة الذوق العام في المجتمع.

وبين نائب رئيس المجلس المنتخب المستشار د. خالد العبدالكريم أنه يستشعر المسؤولية كمواطن في هذا البلد الكريم، موضحًا أن هناك ممارسات خاطئة تسعى الجمعية في تصحيحها من خلال نشر المفاهيم الصحيحة وتعزيز الجوانب الإيجابية والإسهام في تقليل السلبيات.

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وأشار إلى أن أهداف الجمعية السامية هي نشر ثقافة الذوق العام والقيم المجتمعية الراقية في المجتمع، وأن الذوق العام يمس جميع شرائح المجتمع ومناحي الحياة، مضيفًا إن الجمعية تسعى في خطتها الإستراتيجية المبنية على مسارات محددة لتغطية هذه المسارات ببرامج ومبادرات نوعية، إلى تحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المجتمع وتعزيز المواطنة ونشر ثقافة الذوق العام.

وأضاف: إن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المجلس الفخري للجمعية، هو من احتضن هذه الجمعية منذ نشأتها، مؤكدًا أنه أسهم وقدم كل ما يمكن تقديمه لإنجاح أعمال وبرامج الجمعية وتحقيق أهدافها.

وأوضح مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني أن الجمعية العمومية هي الرابعة، وأن الهدف منها هو تطوير جمعية الذوق العام بدعم عجلة البرامج، ودعم عجلة تنمية الموارد المالية للجمعية والموارد الأخرى، مؤكدًا أن ذلك يهدف لتحسين نشر ثقافة الذوق العام في المجتمع، متمنيًا أن يكون المجلس الجديد خير داعم لإكمال مسيرة الذوق العام.

وبين أن المجلس مدته 4 سنوات قادمة، داعيًا للمجلس الجديد بالتوفيق، وأن يكون الذوق العام منتشرا على مستوى المملكة بشكل أكبر.