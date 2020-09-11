شكرا لقرائتكم خبر عن حالات كورونا «الحرجة» تواصل الانخفاض.. والمتعافون يتخطون 299 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
فحص مخبري
وأوضحت الصحة أن عدد الوفيات بلغ 4189 حالة، بإضافة 24 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 41291 فحصا مخبريا جديدا.
وسائل الوقاية
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
خدمات تفاعلية
وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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