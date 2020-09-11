شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف مستفيد من «العيادات الاستشارية» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 7924 شخصًا من خدمات العيادات الاستشارية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في «المخطط، ومركز صحي قارا، ومركز صحي الملك فهد بمحافظة دومة الجندل» بالجوف، خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي، وذلك في تخصصات «طب الأسرة - والباطنة - والنساء والولادة - والعيون - والأطفال»، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.

وأوضحت صحة الجوف أن العيادات الاستشارية في المراكز تستهدف تسهيل إيجاد الخدمات للمراجعين في الأحياء بدلًا من الذهاب إلى المستشفيات، وتقليص فترات الانتظار في المستشفيات، إضافةً إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيدين من خدماتها.

يُذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 327889 مراجعًا ومراجعة، استفادوا من خدمات عيادات الأسنان والأمراض المزمنة والطفل السليم والحقن والفحوص الإشعاعية والمخبرية.