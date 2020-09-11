شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف مستفيد من «العيادات الاستشارية» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة الجوف أن العيادات الاستشارية في المراكز تستهدف تسهيل إيجاد الخدمات للمراجعين في الأحياء بدلًا من الذهاب إلى المستشفيات، وتقليص فترات الانتظار في المستشفيات، إضافةً إلى رفع كفاءة المراكز الصحية لتحقق تطلعات المستفيدين من خدماتها.
يُذكر أن مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنطقة استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 327889 مراجعًا ومراجعة، استفادوا من خدمات عيادات الأسنان والأمراض المزمنة والطفل السليم والحقن والفحوص الإشعاعية والمخبرية.
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