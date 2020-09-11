شكرا لقرائتكم خبر عن 23 طن سلال غذائية لنازحي مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 23 طنا و828 كيلو جرام، سلال غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 1932 فردا. يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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