شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل أسر الأيتام على المهارات المهنية بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع «مهارتي بيدي 2» لتحسين سبل العيش لأسر الأيتام في اليمن. ويهدف المشروع إلى تمكين وتأهيل 500 شاب وشابة من أسر الأيتام بمحافظة مأرب وإكسابهم المهارات المهنية والأساسية في مجالات وحرف متعددة، كذلك تأمين وسائل ومعدات لتجهيز مشروعات تساعدهم للانخراط بسوق العمل وتوفر لهم سبل العيش الكريم. ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة، ممثلة بالمركز لتوفير الاحتياجات الرئيسية للأيتام وأسرهم في اليمن كافة والعناية بهم وتحسين ظروف معيشتهم.

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