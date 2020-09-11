شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مكافحة آثار «كورونا» مع المستشارة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وجرى خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين، مساء أمس الأول، بالمستشارة الألمانية، استعراض جهود التغلب على آثار الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

من جهتها، ثمنت المستشارة الألمانية، جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.