شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مكافحة آثار «كورونا» مع المستشارة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين، مساء أمس الأول، بالمستشارة الألمانية، استعراض جهود التغلب على آثار الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
من جهتها، ثمنت المستشارة الألمانية، جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.
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