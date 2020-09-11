شكرا لقرائتكم خبر عن منصة لتمكين ذوي الإعاقة من اختيار شريك الحياة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار، منصة «توافق حركية» التي أنشأتها الجمعية، والتي تعد الأولى على مستوى المملكة. جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة الرياض لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمكتب سموه في قصر الحكم أمس. وتهدف المنصة إلى تمكين ذوي الإعاقة الحركية من الجنسين من اختيار شريك الحياة للزواج من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية التامة عبر قاعدة بيانات منتقاة بعناية يتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق الإلكترونية للزواج. وتم خلال الافتتاح استعراض التقرير السنوي أمام سموه ومبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا، وتقرير الزواج الجماعي العاشر الذي تم في ظل جائحة كورونا لمساعدة ومساندة ذوي الإعاقة «عن بعد» نظرا للحالة الاستثنائية. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة للكبار م. ناصر المطوع أن منصة «توافق حركية» مكملة لبرنامج الزواج الجماعي الذي تقيمه الجمعية لراغبي الزواج من ذوي الإعاقة الحركية كل عام، ويعد أول برنامج تحت إشراف جهة رسمية ذات صفة اعتبارية، مما يضفي على المشروع مصداقية وأمانا أكبر. وأضاف «المطوع» أن «حركية» تتطلع من خلال هذا المشروع إلى رفع معدل الإسهام في عملية تزويج ذوي الإعاقة، واستثمار الوطن في أبنائه المعاقين من خلال أبنائهم الأصحاء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمعاقين نفسيا واجتماعيا. وأكد م. ناصر المطوع أن المنصة تحتوي على مجموعة من الخدمات كالتدريب والتأهيل وورش العمل، إضافة إلى التوعية والتثقيف والاستشارات الأسرية والزوجية، مبينا أنه ستقام خلال العام الأول من البرنامج 32 دورة وورشة عمل، يستفيد منها 600 معاق ومعاقة، إضافة إلى البرامج التوعوية المكثفة التي تخدم هذه الفئة بشكل أكبر وأكثر فاعلية.