شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح أمس الخميس، طائرة «بدون طيار» مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية، لاستهداف الأعيان والمدنيين باتجاه نجران. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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