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10 أطنان مواد غذائية لمتضرري السيول بالخرطوم

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 10 أطنان و700 كيلو جرام من السلال الغذائية، للمتضررين من السيول والفيضانات في منطقة الحوشاب والكوداب بمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 600 شخص.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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