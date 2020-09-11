شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 50 ألف جهاز لوحي لطلبة تكافل والان نبدء بالتفاصيل

بين وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية د. حمد آل الشيخ، أن مبادرة «التمكين الرقمي» قدمت 20 ألف جهاز لطلاب الصف الثالث الثانوي المسجلين في نظام «تكافل»، عن طريق المدارس، ومن المقرر توزيع أجهزة على طلبة الصف الثاني والمراحل التي تليه وفق توفر الأجهزة، مشيرا إلى استهداف 50 ألف مستفيد في المرحلة الأولى.

وأضاف الوزير، خلال تكريمه داعمي المبادرة بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة، أمس، إن المبادرة تأتي تماشيا مع الظروف التي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء «كورونا»، موجها إدارات التعليم بإيصال الأجهزة لمستحقيها في المدارس في أقرب وقت ممكن؛ حرصا على استفادة الطلاب منها منذ بداية العام الدراسي.

من جانبه، أوضح أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية د. محمد العقيلي، أن المبادرة تحظى باهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، وبدعم من وزير التعليم الذي حث الجهات والشركات للمساهمة في دعم المبادرة، مشيرا إلى أن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم والتي بدورها بدأت تسليمها للطلبة المستحقين.

وبين أن الطالب المستحق ستصله رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل، مشيرا إلى أن مبادرة «التمكين الرقمي» تهدف لتوفير 2000 جهاز حاسب محمول لطلبتها الخريجين الذين يدرسون في 24 جامعة في المملكة تعينهم على مزيد من النجاح في حياتهم العلمية.

يذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية هي مؤسسة حكومية غير ربحية، تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة، وفق آلية استحقاق دقيقة. كما تستمر المؤسسة بتقديم برامجها ومشاريعها الخاصة بها لطلابها المسجلين لديها للعام الدراسي القادم وعلى رأسها مشروع الإعانة المالية، الذي يستفيد منه أكثر من 270 ألف طالب وطالبة الذي ترغب المؤسسة تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال تلك المبادرة تعينهم على الدراسة عن بعد.