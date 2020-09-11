شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. المملكة عضوا بلجنة التراث الثقافي في اليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، المملكة لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة الثامنة للدول الأطراف في اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي التي أقيمت في مقر «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 10 ـ 12 سبتمبر 2020م، بحضور ممثلي 178 دولة. وشاركت المملكة في اجتماعاتها بوفد ترأسته صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو.

ونالت المملكة بهذا الانتخاب أسبقية عالمية لا تشاركها فيها سوى دول قليلة، وذلك لعضويته 3 لجان أساسية باليونسكو، في وقت واحد، تشمل المجلس التنفيذي، وعضوية لجنة التراث العالمي، وعضوية التراث الثقافي غير المادي.

وقدّم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تهنئته للقيادة الرشيدة وللوطن؛ بمناسبة هذا الاستحقاق الدولي، الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي بالمملكة وبجدية مشروعها الإنساني الحضاري.

ونوّه سموه بما تحظى به قطاعات الثقافة والتراث والفنون في المملكة من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله». وأوضح أن جمع المملكة لعضوية 3 لجان أساسية في اليونسكو يجسّد الحضور السعودي القيادي في مجالات العلوم والثقافة والفنون على مستوى العالم، ويؤكد النهضة الشاملة التي تعيشها الثقافة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 وبدعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

وقال سموه إن المملكة تمتلك مخزونًا هائلًا من مظاهر التراث الثقافي غير المادي في مختلف القرى والمدن والمناطق، وسنعمل في وزارة الثقافة من خلال هيئة التراث على المحافظة على هذا الموروث الوطني الغني وتنميته وتطويره، ودعم الممارسين له باختلاف تخصصاتهم.