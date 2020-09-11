شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستقبل سفيري بريطانيا وبنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمس، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون. وتبادل الطرفان وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية. كما استقبل «الجبير»، سفير جمهورية بنجلاديش الجديد د. محمد جاويد باتواري، متمنيا له التوفيق.

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